“Il Chelsea pronto a offrire Giroud per Mertens”

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, i Blues sarebbero pronti a intavolare una trattativa per lo scambio dei due attaccanti.E quanto emerge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Chelsea è pronto a offrire Olivier Giroud al Napoli al posto di Dries Mertens. A lanciare l’indiscrezione di mercato è il tabloid inglese Mirror, secondo cui i Blues sarebbero pronti a intavolare una trattativa per lo scambio tra i due attaccanti. Il francese, vicino all’Inter in questa finestra di mercato, sarebbe dunque la chiave per arrivare al belga, in scadenza di contratto al termine della stagione. Il Chelsea, secondo il Mirror, vorrebbe affrettare i tempi e prendere Mertens subito. Giroud è alla ricerca di più spazio in vista di Euro 2020, mentre il belga potrebbe trasferirsi in Premier League.Il club di Stamford Bridge è alla ricerca di un centravanti dall’inizio di questa finestra di calciomercato e dopo Cavani, che sembra sempre più vicino all’Atletico Madrid, il nome in cima alla lista, secondo il Mirror, sarebbe quello di Mertens. Lampard cercherebbe un partner d’attacco di Tammy Abraham, miglior realizzatore stagionale dei Bues con 15 reti tra Premier e Champions League. Dall’altra parte, secondo il tabloid inglese, il feeling tra Mertens e il presidente De Laurentiis sembra essersi affievolito. Da qui la possibiità di uno scambio con il Chelsea per Giroud.