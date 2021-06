“Il centravanti in giacca e cravatta”a Villa Fernandes a Portici.

Da Portici, a Portici… Dal calcio al pallone frammenti di storia di una generazione tra passato e presente.

La presentazione de “Il centravanti in giacca e cravatta”, libro autobiografico scritto da Tommy Mandato, ex centravanti del Portici, è stato non solo un revival di ricordi e di reincontri, di emozioni e momenti di commozione tra amici che, in qualche modo intorno al pallone hanno scandito il loro vissuto, la formazione di una generazione.

Non è un caso che Enzo De Caro e Nunzia Schiano abbiano testimoniato come anche le loro storie si siano intersecate con il Pallone… Enzo De Caro ad esempio, è stato calciatore negli allievi della SS Portici 1906, mentre la mitica Tata Rosa (Nunzia Schiano) ha vissuto, come poche, il mondo del pallone. Il papà Peppino è stato oltre che importante calciatore della SS Portici 1906 anche e per molti anni, allenatore e dirigente del sodalizio porticese. Una bella manifestazione, quella di Villa Fernandes arricchita dalla presenza e testimonianze del Sindaco Vincenzo Cuomo. Un incontro che ricorderemo a lungo a Portici.

Di Pasquale Lignelli

Tommy Mandato durante la presentazione del suo libro “Il centravanti in giacca e cravatta”. Foto Mosca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati