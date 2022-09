Il carro dei vincitori è sempre strapieno

Dimenticata Verona, accantonata Empoli ed un terzo posto che sa fi di beffa, Napoli si è rituffata nel Napoli.

Da “Stiamo smantellando” a “viva il Rinnovamento”. Non si capisce mai bene, in questo Paese, se i Giovani sono una Risorsa o un problema. Il calcio è uno sport “diverso”.

Del business ha praticamente tutto.

La bellezza di questo fenomeno è senza dubbio da attribuirsi al suo seguito.

Immenso e planetario.

Non c’è angolo del mondo in cui la palla che rotola non sia inseguita per essere calciata.

Perché i piedi e non le mani è una questione arcaica e molto probabilmente di trasmissione “genetica”.

Deve esserci nel gesto una sorta di messaggio di caccia e predominanza.

Preistoria insomma.

Lasciamo da parte Darwin e le teorie sullo sviluppo della specie e torniamo a volare bassi.

Epoca moderna e riflessione di un momento calcistico.

Il calcio è fenomeno altamente popolare. 60 milioni di allenatori ed almeno 50 di intenditori europei. Tutti abbiamo il dono della critica e per questo delle abilità.

Se la domenica la nostra squadra vince ne facciamo parte se invece perde ne prendiamo le distanze come da copione tutto italiano. La storia d’Italia è chiara in questo senso.

Non solo siamo C. T. ed intenditori, siamo anche esperti di tutti i fenomeni che governano il sistema calcio.

Amiamo il fattore complotto e partecipiamo a convenienza.

Se a fine Maggio, De Laurentiis, Spalletti e la sua banda erano dei personaggi scomodissimi e colpevoli di aver tirato il freno, ora, a distanza di tre mesi, 7 partite di campionato e 2 di Champions, gli stessi personaggi, sono diventati se non santi almeno eroi.

Il Napoletano è così.

Si esalta per un raggio di sole e si deprime per uno scroscio di pioggia.

Siamo un popolo di misure antitetiche. O tutto o nulla. Gli equilibri non fanno per noi.

La sintesi non è caratteristica napoletana. Preferiamo le conversazioni senza tempo. Sarà questione di caratteristiche mediterranee e della gente di mare.

Chi scrive però ha una sorta di dovere. Accendere i riflettori ogni tanto. Ecco perché ci prendiamo il diritto di dire “attenzione, procediamo calmi ma fiduciosi”.

La città pare maturata in questo. Gli anni hanno un peso e devono insegnare. Abbiamo imparato a vivere attendendo l’ultimo respiro. Napoli è una città che necessita di Educarsi. Attendere, lavorare, progredire e gioire alla fine.

Educarsi alla consapevolezza che la gioia si gusta ad ogni passo ma la felicità è questione di lungo tempo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati