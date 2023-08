Il capitano del Newcastle Lascelles aggredito e picchiato da una banda

Nulla che abbia a che vedere col calcio.

Nemmeno col pallone.

Chiariamolo subito.

Qui c’è solo Frustrazione.

La violenza è la sua diretta conseguenza.

Gli “Infelici” diventano agguerriti aggressori.

La Frustrazione è costretta a cercare vie di uscita.

È come l’acqua dei fiumi.

Scava fin quando non trova un anfratto per sfociare in mare aperto.

La Natura è cosa semplice.

Maschi contro maschi.

Ricchi contro poveri.

Animali contro animali.

Il tutto condito da alcool e molto probabilmente droghe.

Rissa tra bestie.

Coinvolto il capitano e calciatore del Newcastle, Jamaal Lascelles.

Questo è il solo accostamento al pallone. Per il resto il dopo serata che finisce in rissa.

Pub inglese ma potrebbe tranquillamente essere un qualunque pub della provincia italiana.

Nessuno si ti fuori.

Nessuno si vesta di perbenismo.

Pugni, bottiglie, cazzotti, tutti contro tutti ed ad un certo punto una pistola.

Non partono colpi ed è l’unica fortuna.

Indaga la Polizia di sua Maestà Carlo. Indaga la polizia ma ancora una volta l’ Uomo ha fallito.

Soldi, soldi ed ancora soldi.

Lusso e benessere sfrenato.

Ostentazione, marketing e business.

Caro Jamaal non c’è tempo per Educare.

