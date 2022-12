Il campionato si decide a centrocampo. Abbiamo quel che serve?

Il Napoli ha mandato in Qatar due pezzi fondamentali del suo centrocampo. Zielinski ed Anguissa.

Due pezzi imprescindibili della manovra partenopea. Lobotka senza la forza del camerunense e la perizia tattica di Piotr, può fare poco. Occorre protezione e corsa intelligente se si vuol usufruire a pieno del cervello di Lobotka.

In Turchia si è visto un buon Gaetano ed un discreto Ndombele. Un passo avanti per il centrocampista francese. Sempre un pizzico pesce fuor d’acqua ma in possesso di numeri da campione. Vedere e rivedere. Arrivato a ridosso del campionato ha fatto relativamente fatica. Potrebbe costituire ora, post ritiro turco, una carta importante.

Se dovessero risultare “faticosi” i recuperi di Piotr ed Anguissa, toccherebbe proprio a lui caricarsi il centrocampo sulle spalle.

Demme? Diego è sempre più campano ma in viaggio verso Salerno. Lo vuole fortemente Nicola per il suo centrocampo. Corsa e discreta organizzazione per Demme. Tenerlo tanto fermo non fa bene al ragazzo ed alla società.

Spalletti lo sa.

Insomma al centro del dibattito casalingo c’è proprio il reparto nevralgico. Centrocampo. Il Napoli fa partire tutto da lì. Per innescare Kvaratskhelia ed Osimhen serve il migliore Anguissa, un Zielinski che si confermi ed un Lobotka protetto ai lati.

Napoli pensaci bene.

Ndombele garantisce?

Gaetano è una opzione?

Se il mondiale portasse affaticamento?

Serve considerare ogni cosa.

Un portiere che ti fa buon secondo lo trovi. Mario Rui può farne qualcuna in più. Di Lorenzo tutte ma a centrocampo uno non vale uno.

Occhi aperti. Azzurri.

