Il cammino interminabile del Napoli di De Laurentiis

-di Dario Greco

In principio fu Maurizio Sarri. Era la stagione 2015-2016 e il Napoli aveva appena cambiato tecnico, passando dal blasonato Rafael Benitez a quello che sarebbe diventato uno degli allenatori di punto del panorama nazionale.

Sarri veniva dall’Empoli quindi dalla Serie B, ma malgrado la mancanza di esperienza con una piazza importante, seppur poco vincente, ottiene già dalla prima stagione buoni risultati. Nonostante l’esordio non certo semplice e convenzionale, qualcuno infatti non aveva esitato ad asserire che “stavolta il presidente è stato avventato a mandare via uno come Benitez!”

Invece Sarri, dopo un inizio faticoso e complesso, recupera e i risultati arrivano già durante la seconda parte del girone d’andata. Il Napoli già al suo primo anno di Sarri si laurea Campione d’inverno. Sarà purtroppo l’unico “traguardo” del suo triennio, della cosiddetta Grande Bellezza. C’è però dietro il suo operato il lavoro di un grande dirigente sportivo, Cristiano Giuntoli.

Il Napoli durante il triennio sarriano si piazza due volte secondo e una volta terzo, alle spalle di Juventus e Roma. Intanto il campionato di Serie A ha perso la piazza di Milano, in termini di vertice della classifica, visto che sia il Milan che l’Inter fanno fatica a tornare competitive per la lotta scudetto. Siamo nel pieno dell’era Juve di Andrea Agnelli. Il Napoli farà diversi tentativi per cercare di spodestare il club bianconero, ma lo strapotere della squadra guidata prima da Conte prima e successivamente da Allegri, si farà purtroppo sentire, mentre la squadra assemblata da Benitez-Giuntoli-De Laurentiis, inizia inevitabilmente a perdere pezzi importanti.

Dopo il periodo sarriano, culminato con il record di punti durante la stagione 2017-2018, arriva a Napoli Carlo Ancelotti. Nome che non ha bisogno di presentazione, per chi conosce i rudimenti del calcio europeo. Ancelotti farà piuttosto bene il primo anno, ottenendo l’ennesimo secondo posto, ma sarà un fuoco di paglia e un amore mai del tutto consumato con la città e soprattutto con la squadra. Le cose degenerano durante la seconda stagione, con la conseguenza di un clamoroso e inaspettato ammutinamento della squadra, terminato infine con l’esonero del tecnico di Reggiolo. Arriva quindi Gennaro Gattuso, che malgrado le prime evidenti difficoltà, sarà capace di ridare fiducia al gruppo squadra. ll Napoli conquista la sua sesta Coppa Italia, ma nello stesso momento in campionato il piazzamento finale è solo un deludente e fiacco settimo posto.

L’anno dopo sempre con Gattuso alla guida, la squadra mancherà clamorosamente e all’ultima giornata il piazzamento Champions. Uno dei grandi obiettivi per De Laurentiis che ambisce giustamente a disputare la prestigiosa competizione Uefa per motivi di tipo sportivo e di ritorno economico. Per il Napoli è fondamentale accedere alla maggiore competizione Uefa in questo particolare momento storico.

E si cambia ancora, visto che arriva un nuovo allenatore. Stavolta tocca a Luciano Spalletti, che aveva in parte deluso le aspettative riportando comunque l’Inter di Suning in Champions League.

Nessuno saprà prevederlo, ma questa sarà l’alba del terzo scudetto, con una squadra ancora una volta rinforzata e rinnovata. La rosa che aveva mancato il titolo per un soffio durante la stagione 2017-2018, chiudendo al secondo posto alle spalle della Juventus, viene quasi totalmente stravolta, smantellata. Vanno via giocatori simbolo come il capitano Lorenzo Insigne, come Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz, e soprattutto come Dries Mertens, il miglior bomber del Napoli sotto la gestione De Laurentiis.

Con Spalletti si torna però a competere e a lottare per lo scudetto, come non era riuscito nemmeno ad Ancelotti al suo primo anno a Napoli. Si intravede il Napoli di Sarri, con le dovute differenze del caso in termini sia di gioco che di risultati e di prestazioni. C’è ottimismo e speranza, almeno tra chi conosce e capisce il calcio moderno. Spalletti al secondo anno parte bene, superando con slancio le difficoltà incontrate contro Fiorentina e Lecce. Il resto è storia, come si usa dire. La stagione terminerà con la conquista del terzo scudetto, il primo dopo l’era Ferlaino-Maradona. Il primo con il campionato a venti squadra del terzo millennio. Qualcosa però lungo il cammino e la marcia trionfale di questo nuovo Napoli si rompe dall’interno. Già durante i festeggiamenti, realizzati con piglio e sfarzo hollywoodiano, si intravedono alcune ombre.

A fine stagione lasceranno sia il dirigente sportivo Giuntoli, sia il tecnico toscano che aveva condotto il Napoli al terzo storico scudetto. Siamo ancora una volta all’alba di un nuovo progetto, stavolta da creare con il tricolore sulla maglia. Il Napoli e il presidente fanno di tutto (o quasi) per trattenere i giocatori simbolo di questa inattesa vittoria, almeno per i giornali di Milano e Torino.

Restano in squadra quasi tutti i protagonisti con l’eccezione del difensore coreano Kim Min-jae e dell’esterno d’attacco messicano Hirving Lozano. Queste le due più importanti defezioni, ma il resto del gruppo protagonista della stagione precedente ci sono tutti. Eppure l’arrivo del tecnico francese Rudi Garcia e la mancanza di un sostituto di Cristiano Giuntoli sono dei segnali importanti per chi ha volontà di leggerli, almeno. Siamo così arrivati alla sosta di novembre del campionato. Sono state giocate 12 gare del girone d’andata e il Napoli ha già perso tre gare contro Lazio, Fiorentina ed Empoli, tutte in casa. L’Inter di Inzaghi ha già accumulato un vantaggio di 10 punti, mentre la Juventus di Allegri è a +9.

La matematica adesso è l’unica alleata dei Campioni d’Italia in carica. Molto probabilmente Garcia, il tecnico francese chiamato a sostituire Luciano Spalletti, sarà esonerato, ma questo non ha troppa importanza, o forse sì. La squadra ha perso sicurezza e convinzione. Ha perso anche la confidenza con il gioco, aggressivo, votato all’attacco ma al contempo capace di difendere e di farlo in maniera efficace.

Lo scorso anno il Napoli era partito forte vincendo sia in casa che in trasferta. Solo il Milan di Pioli, oggi altrettanto in crisi, aveva provato a tenere il ritmo della formazione partenopea. Non c’erano riuscite né l’Inter né tantomeno la Juventus. Ma ormai tutto questo rappresenta il glorioso recente passato. Il Napoli deve tentare di reagire e di riorganizzarsi, sia come gioco, sia ricompattando l’ambiente e non è certo una cosa semplice. In palio non c’è più lo scudetto, sempre più lontano e tornato in palio sull’asse Milano-Torino. In palio c’è il futuro di squadra e la capacità di essere competitivi in Italia e in Europa.

Ora il presidente deve prendere una decisione, trovare una soluzione, ma soprattutto dare nuovi stimoli a una squadra che probabilmente si è appagata troppo presto per via di questo storico, roboante terzo scudetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati