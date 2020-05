Il calcio ripartirà così: in serie A 12 turni da giocare più i recuperi. E le Coppe…

La ripartenza del calcio sembra sempre più vicina. Ma dove eravamo rimasti prima che lo tsunami del covid-19 travolgesse anche il campionato di calcio e le Coppe?.Sospesa dopo Sassuolo-Brescia, ultima partita della 26esima giornata, giocata lunedì 9 marzo. Al termine mancano ancora 12 turni, ma ci sono altre quattro partite della 25esima giornata da recuperare. Sono Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo.

COPPA ITALIA

Il torneo era giunto alle semifinali. Sono state giocate soltanto le partite di andata. Milan e Juve avevano pareggiato per 1-1 a San Siro. Il Napoli, sempre a Milano, aveva invece battuto l’Inter per 1-0. Le gare di ritorno erano in programma il 4 e 5 marzo, partendo da Juve-Milan.