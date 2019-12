il Benevento chiude col botto: quattro gol all’Ascoli

Benevento campione d’ìinvberno…da Record in B!Se ne legge in questo articolo pubbicato su Il Roma.it . Prosegue inesorabile la marcia del Benevento che non lascia scampo all’Ascoli di Zanetti: i sanniti si sono imposti per 4-0 al “Vigorito”, centrando la settima vittoria consecutiva in campionato. Un gol nel primo tempo con Tuia, alla seconda rete consecutiva, e una tripletta di Sau nel secondo hanno reso frizzante l’ultima giornata della serie cadetta prima della sosta