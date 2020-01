Il Barcellona debutta in Coppa del Re

L’FC Barcelona debutta questo pomeriggio (19.00) nella Copa del Rey nel campo di Ibiza. Il nuovo formato della competizione, una sola partita fino alle semifinali, costringe la squadra Blaugrana a non commettere errori contro una seconda squadra B se non vogliono essere eliminati al primo scambio come è accaduto nei primi anni 2000 prima del Figueres (2001-02), Novelda (2002-03) e Gramanet (2004-05) .

Nonostante questi precedenti negativi, il nuovo allenatore dell’FC Barcelona, ​​Quique Setién, ha deciso di lasciare fuori dal gioco l’intera spina dorsale della squadra Blaugrana. Piqué, Busquets e Messi riposano per questa partita , che ha causato la formazione di Ibiza formata da giocatori insoliti.

Anche così, Setién ha formato undici garanzie che devono essere sufficienti per ottenere la vittoria e la qualificazione per il round di 16 della competizione. Nell’obiettivo giocherà Net; in difesa di tre, Semedo, Lenglet e Junior; al centro del campo, Sergi Roberto, Rakitic, De Jong e Ruiqui Puig; mentre il tridente offensivo è formato da Ansu Fati, Griezmann e Carles Pérez. Un 3-4-3 come nei migliori tempi di Cruyff.

Questa sarà la seconda partita di Quique Setién sulla panchina del Barça dopo la vittoria contro il Granada in campionato e il nuovo allenatore di Blaugrana non vuole uscire dalla Copa del Rey al primo turno, quindi ha chiesto la massima concentrazione a tutti i suoi giocatori nonostante la loro superiorità teorica sull’Ibiza che il suo ex compagno di squadra addestra in Racing Pablo Alfaro .

Formazioni di Ibiza-FC Barcelona:

IBIZA: Germán; Kike López, Gonzalo, Mariano, Fran Grima; Javi Lara, Núñez, Javi Pérez; Pep Caballé, Ángel Rodado e Sergio Cirio.

FC BARCELLONA: Net; Semedo, Lenglet, Junior; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong, Riqui Puig; Ansu Fati, Griezmann e Carles Pérez.