Il Barça di Setien è irriconoscibile: che batosta a Valencia

Al Mestalla pessima prestazione dei blaugrana, che perdono 2-0 e ora rischiano di farsi staccare dal Real Madrid. Maxi Gomez si fa parare un rigore da Ter Stegen, ma poi mette la firma su entrambi i gol.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it È notte fonda per il Barcellona. Dopo la vittoria striminzita col Granada e quella sofferta a Ibiza per Quique Setien è arrivata la prima sconfitta: 2-0 a Mestalla firmato da Maxi Gomez, e poteva andare anche peggio. Altro che Cruijff e il bel gioco: il nuovo Barça per ora fa dell’inutile possesso ed è fragile in difesa, con Messi isolato e frustrato. Il Madrid, in campo domani sera a Valladolid può andare a +3. La sfida tra le avversarie di Champions di Atalanta (19 febbraio) e Napoli (25 febbraio) ratifica la solidità del Valencia ed evidenzia i problemi del Barcellona.Per la sua terza partita sulla panchina blaugrana Quique Setien conferma Umtiti e Sergi Roberto al posto di Semedo e Lenglet e prova quello che a inizio stagione era indicato come il centrocampo titolare: De Jong, Busquets, Arthur. Davanti con Suarez e Dembélé infortunati e Carles Perez accompagnato alla porta restano Messi, Griezmann e Ansu Fati (schierato a destra, con Leo in mezzo), senza ricambi. Nel Valencia Rodrigo Moreno, oggetto del desiderio del Barça e fuori dal 4 gennaio, inizia in panchina, davanti Gameiro e Maxi Gomez. Infortunati Cillessen, Piccini e Cheryshev, squalificato il capitano Parejo con centrocampo muscolare: Coquelin e Kondogbia. Larghi i canterani Ferran Torres e Carlos Soler.