Iezzo: “Fondamentale l’atteggiamento, con la Samp servirà grande umiltà”

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, si è proiettato alla sfida con la Sampdoria nel suo intervento ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli: “Umiltà. Non c’è parola più adatta per affrontare la Sampdoria stasera, una squadra che gioca con il coltello tra i denti perché deve conquistare la salvezza. Contro due squadre fortissime il Napoli ha fatto due prestazioni importanti e sono arrivati i risultati, è stato l’atteggiamento a fare la differenza. Il gioco conta, ma in questo momento e anche con la Sampdoria sarà fondamentale l’atteggiamento”.