Ibrahimovic al Milan, c’è il sì dello svedese

Ibra..anche gli occhi da diavolo….sempre piu’ rossonero!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Zlatan Ibrahimovic è pronto a far ritorno al Milan. L’attaccante svedese, che in un primo momento si era riservato di dare la risposta definitiva alla proposta contrattuale presentata da Boban e Maldini prendendosi qualche ora di riflessione, ha sciolto tutte le riserve decidendo di tornare a indossare la maglia rossonera a partire dal prossimo mese di gennaio. La svolta definitiva è arrivata poco dopo le 16 di giovedì, quando Ibrahimovic ha comunicato al club di aver definitivamente accettato la proposta della dirigenza e di essere pronto dunque a far ritorno a Milanello. In casa rossonera adesso è partita la macchina organizzativa per accogliere lo svedese, con i dirigenti che nel frattempo lavoreranno per definire ogni singolo dettaglio dell’accordo con l’obiettivo di chiudere tutto tra oggi e domani. Poi l’attesa per il suo arrivo in carne e ossa in Italia, previsto tra l’1 e il 2 gennaio, e per la sua prima possibile partita: quella a San Siro contro la Sampdoria nel giorno dell’Epifania. Di certo il miglior regalo possibile da far trovare nella calza ai tifosi rossoneri..Occhi del Diavolo,Di prima mattina Zlatan ha voluto risvegliare a modo suo il popolo dei social pubblicando una sua foto tra le stories del suo profilo Instagram ufficiale: in abito elegante, giacca e cravatta, Ibra sembra dire “occhio”. E facendo attenzione alla foto, i suoi occhi sono stati ritoccati con un effetto che li rende uniformemente rossi. L’attaccante inizia a dispensare indizi di quella che presto sarà una notizia ufficiale. Perché se è vero che manca ancora l’annuncio del club rossonero, possiamo dire che Ibra è già… indiavolato