Ibrahimovic al Milan: arrivo, presentazione, esordio.

“Happy New Zlatan”, così il Milan ha accolto il 2020. Un’immagine con il profilo di Zlatan Ibrahimovic con alle spalle lo skyline di Milano. Per la squadra rossonera sarà l’anno dello svedese. È lui il primo colpo del calciomercato del Milan per rilanciare le proprie ambizioni in chiave europea, con i ragazzi di Pioli oggi undicesimi in campionato con 21 punti in 17 partite. Quando arriverà Ibrahimovic?L’attaccante volerà a Milano la mattina di giovedì 2 gennaio con un aereo privato. Subito seguiranno le visite mediche e nel pomeriggio il trasferimento a Casa Milan dove sarà il momento delle firme: entro sera, Ibra sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.Quando si terrà la conferenza stampa di presentazione?Sempre a Casa Milan, Ibrahimovic verrà presentato alla stampa venerdì 3 gennaio alle ore 10. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24, mentre su skysport.it potrete seguire il live blog testuale con le parole dello svedeseQuando sarà la prima a San Siro?ibra non giocherà, ma il saluto dell’attaccante ai suoi nuovi, vecchi tifosi è previsto per lunedì 6 gennaio: alle 15, il Milan ospiterà laSampdoria per la 18^ giornata di Serie A e contestualmente ci sarà una sorta di saluto di Zlatan prima della partita. Una passerella in grande stile, davanti a un San Siro pieno, con il club che ha messo a disposizione biglietti a prezzi speciali per l’occasione. La storia è pronta ripetersi: era il 29 agosto 2010 (Milan-Lecce 4-0, prima giornata di campionato), quando Ibra si presentava davanti al pubblico rossonero con poche ma efficaci parole. “Ciao a tutti, ricordatevi che sono venuto qui per vincere. E quest’anno vinceremo tutto”. Puntuale, al termine della stagione arriverà il 18esimo e ad oggi ultimo scudetto della storia rossonera.Quale sarà il match del debutto?L’attaccante avrà bisogno di qualche giorno per recuperare la condizione fisica migliore e non sarà dunque probabile vederlo in campo nemmeno l’11 gennaio durante la trasferta di Cagliari. Ma tra il 15 e il 19 gennaio il Milan giocherà altre due partite in casa: mercoledì contro la Spal in Coppa Italia e domenica per la 20^ giornata di Serie A contro l’Udinese. L’esordio di Ibra potrebbe arrivare già in Coppa, oppure quattro giorni più tardi in campionato. Il match del debutto assoluto in rossonero risale invece all’11 settembre 2010, quando il Milan venne sorpreso per 2-0 sul campo del Cesena (gol di Bogdani e Giaccherini). Altra musica, infine, nella prima di sempre a San Siro con questa maglia: 2-0 all’Auxerre in Champions League, il 15 settembre successivo. Marcatori? Uno solo, doppio Ibra.Qual è il bilancio di Zlatan in MLS?L’attaccante svedese è reduce dal biennio americano con i Los Angeles Galaxy. Nel 2018 la squadra ha terminato al settimo posto la Wester Conference mancando così l’accesso ai playoff. Obiettivo centrato invece con la quinta posizione della stagione appena conclusa, dove i Galaxy sono stati eliminati in semifinale nel derby contro il Los Angeles FC (ko per 3-5, nonostante un gol di Ibrahimovic). Ma in termini personali, il bottino di Zlatan è stato da top player della categoria: 53 gol e 15 assist in 58 partite, più quattro premi individuali tra cui il MLS Goal of the Year 2018. Un’altra rete nel derby di Los Angeles, un’incredibile volée da 35 metri. Cose da Ibra.