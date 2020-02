Ibra migliora e “vede” il derby: si allena sul campo… e ruggisce su Twitter

Dopo il forfait contro il Verona, salgono le possibilità di vedere lo svedese dall’inizio domenica sera. Recuperati anche Kjaer e Conti.Se ne racconta in questo articolo pubblicatop su Gazzetta.it Quattro giorni al derby e buone notizie da Milanello per il pezzo da novanta dell’attacco rossonero: dopo aver smaltito l’influenza e l’affaticamento al polpaccio ed essersi allenato ieri in palestra, questa mattina Zlatan Ibrahimovic ha riassaporato le sensazioni del campo, svolgendo un allenamento personalizzato.Sale l’ottimismo per vederlo in campo dall’inizio domenica sera, come auspicato anche da Zvonimir Boban. Zlatan ha acceso ulteriormente il clima-derby con un breve video postato sui suoi canali social, in cui lo si sente “ruggire” durante il riscaldamento…Regolare allenamento in gruppo anche per Andrea Conti e Simon Kjaer, entrambi non impiegati contro il Verona per leggeri problemi fisici (tonsillite per il primo, influenza per il secondo): quasi certamente anche loro saranno a disposizione di Pioli.