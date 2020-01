Ibra entra in corsa: l’attesa dei 60mila cuori rossoneri

San Siro riabbraccia il suo re!E il giorno del ritorno al calcio italiano di Zlatan ibrahimovic!E quanto si legge in questo articolòo pubblicato da Gazzetta.it Zlatan Ibrahimovic è superiore anche al cerimoniale: si fosse trattato di un giocatore normale, di un qualsiasi centravanti con soli tre allenamenti in gruppo, oggi siederebbe in tribuna al fianco della dirigenza. E allora sì, sarebbe stato predisposto un protocollo di accoglienza per il ritorno del grande campione: una sfilata in campo per ripresentarsi alla folla (a San Siro si sfiorano i sessantamila) e riceverne l’omaggio.Ibra invece in campo ci sarà non per una passerella vip ma come attaccante del Milan già abile e arruolabile: giovedì scorso è arrivato a Milano, ha superato le visite mediche e deciso di sostenere un lavoro in palestra non programmato, venerdì, sabato e ieri mattina si è allenato con i compagni, tre allenamenti che per Zlatan sono più che sufficienti a calarsi nella parte. Non a riprendere il ritmo partita, troppo anche per lui: Ibra non gioca dal 25 ottobre scorso, assist e gol nel derby di Los Angeles. Così non giocherà dall’inizio ma farà il nuovo esordio in corsa: partirà Piatek, titolare dopo l’esclusione di Bergamo. Tutti aspettano il momento di Zlatan: i tifosi sugli spalti (stimati tra i 57 e i 59mila) e quelli davanti alla tv, collegati soprattutto da Italia e Svezia. Le due principali emittenti svedesi sono inviate allo stadio, così come molti altri connazionali giornalisti. È un evento che non si verifica da 2.794 giorni, per cui è normale tanta attesa: l’ultima volta che Ibra giocò a San Siro era in Milan-Novara del 13 maggio 2012. Un periodo che conta 399 sabati e 400 domeniche, tutte trascorse senza Zlatan.