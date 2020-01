Ibra è sbarcato a Milano: “Finalmente sono qui”. Tifosi e Boban ad accoglierlo

L’attesa e’finita…i tifosi del Milan riabbracciano Zlatan!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’attesa è terminata. Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante svedese è atterrato alle 11.30 a Linate al terminal riservato ai voli privati: ad attenderlo il Cfo rossonero Zvonimir Boban e un centinaio di tifosi entusiasti. Jeans scuro, felpa con cappuccio nera, Ibra si è presentato sorridente e tiratissimo ed ha rilasciato le prime parole ai social di casa: “Sono molto contento per questo mio ritorno.E’ una grande emozione per me, ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Che sono qua, finalmente… E soprattutto che sto aspettando tutti a San Siro e spero di far saltare ancora San Siro come prima”.Qualche saluto, due battute con Boban, poi è salito su un auto per qualche minuto bloccata dai tifosi che tra cori e applausi gli chiedevano di scendere. Destinazione: clinica “La Madonnina” per le visite mediche. Subito dopo l’idoneità sportiva al Coni e nel pomeriggio un passaggio in sede, a Casa Milan, per la firma sul contratto. Difficile che si allenerà già oggi con i compagni, visto che la seduta è in programma alle 16.30, ma non è da escludere che Zlatan faccia un salto a Milanello per salutare squadra e Pioli. Per questo primo periodo Zlatan risiederà in un hotel del centro