Ibra a Casa Milan. Ha scelto la numero 21: “Farò saltare ancora San Siro…”

Ibra e’ tornato a “casa”…impazziti i tifosi rossoneri!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it È l’Ibra-Day. Dopo aver ultimato le visite mediche (e ottenuta l’idoneità agonistica), il campione svedese, alle 16.30, è arrivato a Casa Milan. Fuori ad aspettarlo un altro gruppo di tifosi rossoneri. Ora, non gli resta che firmare il contratto. Dopodiché Ibra raggiungerà la squadra a Milanello per effettuare i test atletici e conoscere i nuovi compagni. Ah proposito, non troverà nessuna “faccia nota”, nessuno che abbia giocato con lui nella sua “prima vita” al Milan. L’unico è Bonera. Ma l’ex difensore ora fa parte dello staff…L’attaccante svedese è atterrato alle 11.30 a Linate al terminal riservato ai voli privati: ad attenderlo il Cfo rossonero Zvonimir Boban e un centinaio di tifosi entusiasti. Jeans scuro, felpa con cappuccio nera, Ibra si è presentato sorridente e tiratissimo ed ha rilasciato le prime parole ai social di casa: “Sono molto contento per questo mio ritorno. È una grande emozione per me, ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Che sono qua, finalmente… E soprattutto che sto aspettando tutti a San Siro e spero di far saltare ancora San Siro come prima”.ualche saluto, due battute con Boban, poi Ibra è salito su un auto per qualche minuto bloccata dai tifosi che tra cori e applausi gli chiedevano di scendere. Destinazione: clinica “La Madonnina” per le visite mediche. Il 38enne attaccante ha concluso le visite attorno alle 15.40 ed ha lasciato la struttura in un van dai vetri oscurati. I tanti tifosi e curiosi fuori dalla clinica lo hanno accompagnato con cori da stadio.Zlatan si sta ora recando in un’altra clinica per l’idoneità sportiva e successivamente passerà in sede, a Casa Milan, per la firma sul contratto: 6 mesi prolungabili di altri 12 in base ai risultati da centrare previsti dall’accordo. Infine Ibra raggiungerà Milanello, dove sosterrà i test atletici e conoscerà i nuovi compagni. Per questo primo periodo Zlatan risiederà in un hotel del centro.Ma la prima giornata dell’Ibra-bis era già cominciata al mattino prestissimo con un post su Instagram: una foto dei suoi piedi nudi in bianco e nero accompagnata dalla frase “Arroganza no, fiducia”. Seguita dall’hashtag #promemoria. Come a dire: non sono uno spaccone, so quello che posso dare. Post che nemmeno a dirlo ha scatenato i tifosi rossoneri che hanno commentato entusiasti. Ma l’attesa è ormai finita: “l’atto secondo” di Ibrahimovic al Milan è iniziato. Zlatan si è ripresentato a Milano come una star nove anni dopo il suo primo sbarco rossonero.