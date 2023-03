I Tifosi si fanno sentire chiedendone le dimissioni!

Dopo i violenti scontri avvenuti in città tra i tifosi del Napoli con quelli del Francoforte, la città campana ha subito enormi danni a livello economici e non solo. I cittadini napoletani chiedono il risarcimento per le piazze danneggiate e le attività distrutte dalla rabbia tedesca che si è presentata a Napoli per gli ottavi di finale di Champions League.

Non sono mancate le proteste e i commenti per la pessima gestione della situazione da parte della UEFA, delle forze dell’ordine e del questore di Napoli.

Proprio quest’ultimo, è finito nel mirino dei tifosi e dei cittadini, i quali hanno scritto un messaggio su un muro della città: “Questore dimettiti! Napoli la difendiamo noi!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati