I retroscena del calcio proposti dal TSS con diretta Facebook

Nasce il progetto TSS Sound on, un progetto di Technology Sport System, che vedrà protagonisti assieme i big del calcio italiano ed estero, in moltissime dirette, che metterà a confronto allenatori, preparatori, dirigenti e giocatori di calcio. Un momento di amicizia e sport professionale per scoprire il dietro le quinte dei nostri idoli.

Giovedì 16 Aprile alle ore 18, sulla pagina Facebook Technology Soccer School, ospiti Mr. Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri della Ssc Napoli di Sarri a confronto con Mr. Gaetano Petrelli, preparatore dei portieri del Benevento Calcio di Pippo Inzaghi e docente tecnico di Coverciano. Un pomeriggio di grande calcio.

TSS vi aspetta in tanti per poter parlare in diretta con loro