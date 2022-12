I Nazionali verso casa. Napoli 081

Anche se la banda Spalletti, in questo periodo, vive in Turchia, il prefisso resta lo stesso.

081. Gli amanti della sceneggiata direbbero, Napoletani tornate, Napoli vi attende.

In effetti, finita per i 5 mondiali, l’avventura Qatar 2022, dopo un periodo di riposo e vacanza, raggiungeranno Spalletti e soci, probabilmente a Napoli.

Solo allora potremmo capire le condizioni psico-fisiche dei calciatori.

Decisamente sotto tono il mondiale dei 5. Chi per ruolo, chi per condizioni, chi per una nazionale “minore”, la spedizione Qatariota può considerarsi mediocre.

Nessuno dei 5 raggiunge una sufficienza tecnica e prestazionale. Soltanto Zielinski torna a casa quantomeno con la soddisfazione di un gol. Nessuno dei 5 si esalta, nessuno dei 5 aumenta di un pizzico il proprio portafoglio di richieste. Il mercato non impazzirà per loro. Occasione perduta.

Troppo grande il palcoscenico mondiale?

Troppo grande la pressione della Nazionale in certe competizioni?

Resta chiarissimo che a certi livelli, soltanto i campioni emergono, soltanto alcuni Uomini riescono.

I nostri tornano a casa con in mano il privilegio di una importante esperienza, poco altro.

Zielinski probabilmente abbandonerà la nazionale per una questione anagrafica, Anguissa forse. La nuova generazione spinge fortemente. Il calcio attuale vuole una corsa continua e di altissimo ritmo.

Olivera sarà un punto fermo del nuovo Uruguay, lo stesso per Kim e la Corea, il Messico senza Lozano, al momento, è poca cosa.

Tornate a casa, c’è da vincere un campionato.

Italiano, non mondiale ma vale forse di più.

