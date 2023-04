I milanisti “contro” Mara Venier

La famosa conduttrice di Domenica In attaccata da supporter rossoneri per avere detto “Forza Napoli”. A raccontarlo la stessa Venier durante la puntata di oggi, con ospiti Calà, De Sica, Greggio e Boldi. “Subito i milanisti hanno chiamato mio marito per dirglielo… stasera c’è la partita tra Napoli e Milan ma io non posso fare altro che dire Forza Napoli”.

Un grido di passione e di affetto per la squadra azzurra e Napoli che la conduttrice tv ormai non nasconde più. Un amore nato fin dal 1987, anno del primo scudetto, vinto con Diego Armando Maradona.

mara venier Mara venier

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati