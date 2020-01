I fratelli Inzaghi si incontrano a Roma. Pippo: “Simone è il grande allenatore”

La famiglia Inzaghi…sempre piu protaginista!Il Benevento è in ritiro nella Capitale e nel pomeriggio ecco la visita del tecnico della Lazio. L’ex Milan: “Ti voglio bene”,E quanto si legge in questoarticolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it L’abbraccio di due fratelli, l’abbraccio di due allenatori che stanno facendo del loro meglio con Lazio e Benevento. Simone Inzaghi va dal fratello Pippo, che è in ritiro a Roma sino al 12. Le Streghe, che alloggiano e si allenano al Park Hotel Mancini, preparano al meglio la sfida al Pisa di domenica 19 gennaio al Vigorito. Sono primi in Serie B, stanno dominando, il merito anche di Pippo che punta la A come suo fratello Simone: “Confronto con il GRANDE mister… che bella sorpresa Mone! Ti voglio bene”, questo il messaggio dell’ex Milan su Instagram sotto ad una foto che li ritrae insieme. C’è stima tra loro e tanto affetto. Una chiacchierata tra fratelli-allenatori, un bel momento per due personaggi che stanno facendo la storia nei rispettivi club.