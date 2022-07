I 3 indizi di Lady Mertens

Sul futuro del folletto belga Dires Mertens non si sa ancora nulla. Dopo l’ufficialità del suo addio, attraverso dei post alquanto tristi del club Napoli, non sembrerebbe ci siano delle squadre all’orizzonte per l’ex azzurro.

Dries da sempre si è dichiarato innamorato perso della città di Napoli, tanto da essere considerato figlio di Partenopee.

Lo stesso vale per la moglie Kat. Una scugnizza vera e propria, innamorata della cultura e della città di Napoli.

Ed è proprio Lady Mertens, che come una novella pollicino, attraverso il suo profilo Instagram lancia dei piccoli indizi sia ai fan che al club del Napoli.

Infatti se in un primo momento le voci di mercato sul “Ciruzzo” hanno insinuato che lui non volesse più giocare nel Napoli preferendo il “VIL DENARO”, così definito dal Presidente Aurelio de Laurentiis. Con l’andare avanti delle settimane però la verità ha avuto la meglio.

Il primo indizio risale a tre settimane fa. Un video che ritraeva il suo sposo allenarsi in un campo di calcio, per non perdere la forma fisica anche in vacanza.

Il secondo indizio è un video pubblicato da Kat sul suo profilo in cui la ragazza suonava come DJ al Tomorrowland indossando una maglia del Napoli scrivendo come descrizione “Napoli, la mia vita”.

Il terzo indizio riguarda una storia Instagram della bella Kat la quale, di ritorno a Napoli dalle vacanze, ha ripreso la panoramica del Golfo di Napoli da suo terrazzo a Palazzo Donn’Anna scrivendo “My Heart”

View this post on Instagram A post shared by persemprenapoli (@persemprenapoli2022) L’idea è che la moglie di Mertens attraverso le foto e i video voglia comunicare con il club Napoli affinché possano cambiare idea in merito alla decisione presa sul futuro del folletto belga.

Cosa succederà?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati