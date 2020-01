Hysaj, l’agente: “Contatti col Napoli per il rinnovo, ma non aspetteremo a vita. Con Gattuso più autostima”

E’ l’ora dei rinnovi,in casa Napoli! E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al suo assistito. Complice gli infortuni di Malcuit, Ghoulam e Koulibaly, l’albanese è tornato a essere un titolare nella squadra di Gattuso e sta mostrando di meritare la fiducia da parte del tecnico. La società ha sempre nutrito particolare stima nei riguardi di Hysaj e nelle ultime settimane ha mosso anche importanti passi in avanti per ciò che concerne il possibile rinnovo, scansando così il corteggiamento della Roma.

Il procuratore è intervenuto così in diretta all’emittente radiofonica: “Hysaj sta facendo un grande lavoro con Gattuso. Sente la piena fiducia del mister e ciò aiuta la sua autostima. Pare sia tornato ai livelli di quando c’era Sarri. Il nuovo allenatore sta provando a riavvicinarci al calcio che abbiamo ammirato fino a qualche anno fa.

Abbiamo parlato col Napoli nelle scorse settimane, sul rinnovo. Vediamo, perché non siamo disposti ad aspettare a vita la volontà del club. Portarlo troppo per le lunghe non è un bel gesto, vedremo come andrà altrimenti in estate cercheremo una nuova sistemazione. I rinnovi o li fai subito oppure non li fai. Portarlo troppo per le lunghe diviene un male.”