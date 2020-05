Hysaj….(finalmente),ha deciso: via da Napoli

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ha confermato di non volere rinnovare il contratto col club partenopeo.

“Abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoveremo il contratto – ha detto a Kiss Kiss Napoli -. La volontà è quella di andare via. Lo abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis”.fonte Virgiliohysaih