Hirving Lozano: Occhi puntati dell’Atletico Madrid

Ci sarà un biglietto aereo solo andata Napoli – Madrid per Lozano? Questa è la notizia che sta spopolando nelle ultime ore.

A quanto pare la società di ADL, sebbene il suo contratto scadrà a giugno del 2024, avrebbe valutato l’esterno offensivo con una cifra pari a 40 milioni di euro.

Ma perché fissare, con questo anticipo, il prezzo del messicano?

Il quotidiano online Todofichajes ha riportato la notizia che l’Atletico Madrid starebbe valutando Lozano. Non è la prima volta che la squadra spagnola monitora El Chucky, ma adesso, a ridosso del contratto in scadenza, sembrerebbe che l’Atletico Madrid non voglia perdere l’occasione di aggiungere il messicano nel team.

E’ molto presto per poter fare delle ipotesi in merito alla sua partenza, ma va ricordato che Lozano non ha mai fatto mistero di dire addio alla città di Napoli per vivere nuove esperienze che lo motivino ad andare avanti.

