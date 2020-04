Higuain, i dubbi sul rientro sono prove d’addio alla Juve

Le voci che vorrebbero Gonzalo Higuain deciso a non rientrare in Italia nonostante l’intenzione della Serie A di riprendere il campipnato, hanno di fatto sancito ciò che da qualche tempo si sapva. L’avventura del Pipita alla Juve va verso la fine. In realtà il suo contratto scadrebbe a giugno 2021, ma è difficile pensare che la prossima stagione (quando mai partirà), vedrà ancora l’attaccante argentino a Torino.Detto e precisato che né lui, né la Juventus hanno fatto dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda del rientro, di sicuro c’è che Paratici sta cercando da tempo (almeno un anno) un sostituto per l’attacco. Che sia Milik, Icardi o chi per loro, il destino di Higuain pare segnato.Tante le ipotesi sul tavolo. Si va dalla possibile rescissione, a un rinnovo, davvero difficile da pensare in questo momento, per poterlo poi parcheggiare almeno in prestito in quale altro club. Piuttosto bisognerebbe verificare il reale interesse da parte della Mls, dove i Los Angeles Galaxy farebbero carte false per averlo, oppure un ritorno in Argentina, in quel River Plate dove cominciò la sua avventura nel calcio che conta. In questo caso, poi, Higuan potrrebbe rimanere vixcino alla madre, da tempo malata.Intanto lo aspettano alla Continassa, dove nei prossimi giorni dovrebbero rientrare anche tutti gli altri calciatori stranieri che erano tornati a casa per l’emergenza coronavirus.fonte Sportmediaset