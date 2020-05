Higuain è sempre più un caso: la decisione della Juventus

Gonzalo Higuain non torna in Italia. Il rientro a Torino dell’attaccante argentino è stato posticipato ancora una volta: il giocatore, che creò un caso volando in Argentina all’inizio dell’emergenza Coronavirus per assistere la madre ammalata da tempo, ha ottenuto dal club bianconero alcuni giorni di permesso in più per motivi personali.

Alla Continassa inizia a filtrare un certo nervosismo per la situazione del Pipita e dello stesso Adrien Rabiot, attualmente in Costa Azzurra. Entrambi i giocatori sono in contatto con la società, ma qualcosa sembra essersi rotto, riporta Tuttosport. Inoltre al ritorno dovranno sottoporsi a una quarantena obbligatoria di almeno 15 giorni, che ritarderà ulteriormente il loro lavoro rispetto ai compagni, in vista di una possibile ripresa del campionato a giugno.

E non a caso le voci di mercato si moltiplicano: l’argentino in estate potrebbe tornare definitivamente in patria, al River Plate, mentre per il centrocampista francese, che a Torino finora non si è ambientato, ci sono diversi club di Premier, a cominciare dall’Everton di Carlo Ancelotti e dal Manchester United, in vista di una possibile futura trattativa per Paul Pogba.

Su Higuain era intervenuto alcuni giorni fa il padre Jorge, che ha assicurato che rispetterà il suo contratto con i bianconeri: “Non è ancora il momento. Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River”.

fonte Virgilio