Napoli, contagiati da un “7”: Adios hermano…

Per Jose Maria Callejon.

La tua voce l’abbiamo ascoltata poche volte. Non è stato necessario per te farci capire con le parole la tua napoletanità. E stato sufficiente guardarti giocare, una presenza in campo che ha regalato attimi di classe, di intelligenza calcistica, di umiltà, di sacrificio, di appartenenza: tutto per una maglia, una squadra, un popolo, quello azzurro a cui hai donato 7 lunghi anni di fedeltà. E di amore, passione. Le tue rare assenze erano come quelle di un amico fraterno, si sono sempre avvertite. Tra qualche giorno Jose Maria andrai via e per tanti sarà un momento di malinconia. Quel numero “7” diventato magico nel tempo per chi lo ha indossato, come accade quando si chiude un ciclo, attende ora un altro campione che comunque non oscurerà nei nostri cuori e nella nostra mente il tuo ricordo. Vamos… Ti vorremo sempre bene…