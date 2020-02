Handanovic è il “signor” derby, Ibra il bomber e Gigio il giovane vecchio

il portiere neroazzurro vanta l’anzianità maggiore nella stracittadina (15), Donnarumma è uno dei quattro rossoneri più presenti (8) Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it.Se volete sapere come ci si sente, ad affrontare un derby, chiedete a Handanovic (15 presenze). Se avete bisogno di gol, rivolgetevi a Ibrahimovic (5 reti). Se puntate al “largo ai giovani”, ecco Donnarumma (8 derby a 20 anni), se cercate un esordio perfetto il vostro sguardo cadrà su Lukaku. Partiamo per un piccolo viaggio nei numeri nelle stracittadine dei protagonisti di domenica.La notizia è che il bomber da derby, in casa nerazzurra, è Antonio Candreva, peraltro in ballottaggio per una maglia con Moses sulla fascia destra. Partiti i vari Icardi e Perisic il top a livello delle reti segnate è lui, con la bellezza di… due gol. Altri giocatori a segno nel derby? Brozovic, Vecino, De Vrij, Lautaro e Lukaku. Romelu è andato a bersaglio nel match d’andata. E punta a entrare in un club ristretto: nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto 5 giocatori stranieri hanno segnato in entrambi i loro primi due derby contro il Milan: Djorkaeff, Ronaldo, Simeone, Ibrahimovic e Milito. A livello di presenze, dicevamo, comanda invece Handanovic, che scoprirà nei prossimi giorni se potrà arrivare a 16. Ranocchia, Candreva e D’Ambrosio, che inseguono (8,7 e 7 gare) ugualmente non sono sicuri (chi più, chi meno) di giocare, motivo che potrebbe rendere Brozovic (6 gettoni) il più esperto fra i titolari. Quattro hanno scoperto il derby di Milano all’andata (Lukaku, Godin, Sensi, Barella), quattro potrebbero fare il loro esordio assoluto (Young, Sanchez, Eriksen e Moses).Il ritorno di Ibra riporta a San Siro una “faccia da derby”. Zlatan infatti, con otto stracittadine, è uno dei quattro rossoneri che ne hanno giocate di più. A differenza di Romagnoli, Donnarumma e Bonaventura, però, i suoi 8 derby (parliamo di campionato) vanno divisi con le due maglie: 5 con l’Inter, 3 col Milan. Il primo – maglia nerazzurra – risale a una vita fa, 28 ottobre 2006, l’ultimo – maglia rossonera – al 6 maggio 2012. Gol complessivi? Cinque, di cui 2 con l’Inter e 3 col Milan. I veri recordman di presenze nell’attuale rosa milanista dunque sono Romagnoli, Bonaventura e Donnarumma, cosa che per quanto riguarda quest’ultimo fa sempre un certo effetto dal momento che ha solo 20 anni. Dietro, staccato di tre presenze, c’è Kessie. Nell’undici titolare di domenica sera l’unico debutto nella stracittadina dovrebbe essere quello di Bennacer, che all’andata rimase per tutta la partita in panchina.