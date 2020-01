Haland non si ferma più, doppietta al Colonia

Il Borussia Dortmund ne fa cinque nell’anticipo della Bundesliga.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il millenial Erling Haland ancora protagonista con la nuova squadra, il Borussia Dortmund, che, nell’anticipo della 19/a giornata di Bundesliga, in serata ha travolto per 5-1 il Colonia. Ha aperto le marcature Guerreiro dopo 1′, Reus ha regalato il raddoppio al 29′, nella ripresa è proseguito il festival del gol con Sancho al 3′, quindi con la doppietta di Haland al 32′ e al 42′. Inutile il gol al 20′ della ripresa di Uth per gli ospiti. I gialloneri di Lucien Favre, con la vittoria di stasera, agganciano con 36 punti al secondo posto il Bayern Monaco (domani in campo alle 18,30 in casa contro lo Schalke 04). La capolista Lipsia, che domani alle 15,30 andrà a far visita all’Eintracht Francoforte, di punti ne ha 40.