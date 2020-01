Haaland spinge Alcacer lontano dal Borussia Dortmund

Lo spagnolo potrebbe finire allo United oppure al Tottenham.Se ne scrive in questo articolo di Ansa.it Le prodezze del ‘millenial’ Erling Braut Haaland, il cui impatto nella Bundesliga è stato letteralmente devastante (tripletta all’esordio), spinge lontano da Dortmund il collega di reparto Paco Alcacer. L’attaccante spagnolo, secondo quanto riporta il Daily Star, è sul punto di fare le valige e di lasciare la Germania per trasferirsi in Inghilterra. Secondo il giornale sarebbe stato lo stesso club giallonero a offrire il giocatore a Manchester United e Tottenham, a loro volta in cerca di un sostituto per rimpiazzare gli infortunati Marcus Rashford ed Harry Kane.