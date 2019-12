Haaland, il piano della Juve per prenderlo a gennaio

Haaland sempre piu’nel mirino di Paratici…se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Tra un’operazione e l’altra, procede il giro d’Europa di Mino Raiola per Erling Braut Haaland. Ma alla fine, gira che ti rigira, spesso gli affari migliori fanno tappa nella Torino bianconera. Ed è proprio la Juve che in questo momento ha in pugno il centravanti norvegese. Di nuovo. Già, perché pure tra l’estate 2017 e gennaio 2018 l’affare Haaland sembrava fatto, il Molde aveva detto sì per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni, prima che il baby bomber optasse per un passaggio intermedio come quello di Salisburgo, per crescere giocando con continuità: missione compiuta. Oggi Haaland è già diventato grande a 19 anni appena, pure la sua valutazione è cresciuta in maniera esponenziale. A non essere cambiata è la volontà della Juve di provare a bruciare la concorrenza.Un’operazione da chiudere subito, già a gennaio. Perché poi la clausola «pro Raiola», ma anche pro top-club, non sarebbe più valida, quella che parla di un trasferimento possibile per circa trenta milioni compresa maxi commissione all’agente dei campioni. Ed è di questo che si parla in giro per l’Europa, tutti vogliono Haaland in assoluto, a queste condizioni diventa un aff are da non lasciarsi scappare. Così nelle ultime settimane ci sono stati contatti diretti con Borussia Dortmund e Lipsia (club legato al Salisburgo dal ricco filo conduttore rappresentato dalla Red Bull), ma anche con il Manchester United, il Milan e il Napoli, solo per citare alcune delle società che si sono iscritte alla corsa per Haaland. Ma è la Juve ad aver acquisito una posizione di netto vantaggio, riaprendo quel discorso già avviato e poi interrotto senza rancore due anni fa con papà Haaland, l’ex calciatore Alf-Inge, forte di un rapporto sempre fruttuoso come quello con Raiola.