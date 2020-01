“GUIDA BENE IN SANITA'”.

Contrastare il fenomeno della solitudine e conferire un valore aggiunto da parte non solo delle Istituzioni,ma grazie anche al contributo di parrocchie,enti no-profit,commercianti e realtà varie, è stato il tema della conferenza stampa tenutasi stamane presso il Teatro Trianon di Napoli.Un protocollo d’ intesa promosso dalla direzione generale territoriale (Dgt) del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit),dall’Unasca (Unione nazionale autoscuole studi di consulenza automobilistica),dalla Confarca(Confederazione autoscuole studi di consulenza automobilistica,l’Altra Napoli onlus e la fondazione Trianon Viviani.

Dopo il primo successo dell’ esperimento nel 2019 a Gioa Tauro,è stato firmato un protocollo d’intesa per il recupero di quartieri dimenticati e disagiati come la Sanità,ora è stata designata Forcella e proprio in una delle location storiche partenopee simbolo del cuore di Napoli. A fare da madrina Marisa Laurito,che ad ottobre prossimo sostituirà il direttore artistico uscente Nino D’Angelo,anticipando solo la sua priorità e quasi nulla sui progetti futuri,perchè ritenuti da lei premature anticipazioni:trasformare un luogo d’arte come fulcro di accoglienza per le categorie meno abbienti e creare un polo culturale della musica tradizionale napoletana classica in Europa e nel mondo.Un progetto ambizioso e “malizioso-così sottolineato dalla stessa sorridendo-

-perchè voluto dalla “rotondità” femminile tipica della donne e che ben presto si allargherà in altre zone come i Quartieri Spagnoli,Vicaria e nelle periferie ,dove anche se simbolicamente partirà una crescita esponenziale ed un valore aggiunto per contrastare i fenomeni della droga,delle baby gang,dell’ alcool e della dispersione scolastica,fenomeno che attanaglia soprattutto i giovani e gli adolescenti.Un lavoro trasversale, un tessuto cittadino che agisce sia nel privato che nel sociale presente affinchè possa fare da volano in futuro. Il progetto:”Guida bene a Forcella”, prevede la partecipazione di 100 ragazzi che potranno conseguire la patente A1 e B in maniera gratuita.I corsi prevedono una durata di 28 ore di cui:12 con esperti della direzione generale e 16 con esperti di Unasca e Confarca nel ruolo di “tutori” e dall’Arma dei Carabinieri.Durante la seconda fase gli allievi saranno avviati presso le autoscuole del territorio che hanno aderito al progetto,per diffondere la cultura della sicurezza stradale e una sorta di scolarizzazione visto l’esteso fenomeno dell’analfabetismo e povertà culturale dei potenziali discenti,che alla fine del percorso, verranno premiati con un casco protettivo.Il prossimo novembre si terrà un secondo incontro durante il quale verranno comunicati gli esiti finali dell’intero percorso.Altre attività collaterali sono previste per rimarcare la legalità,il rispetto delle regole e non per ultimo uno sbocco lavorativo grazie al contributo dei partners:Associazione “Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus;Parrocchia S.ma Annunziata Maggiore A.G.P.;Parrocchia San Giorgio Maggiore;Associazione Asso.Gio.Ca. e l’Associazione AFORCELLA. Una serie di interventi straordinari grazie al recupero di 250 milioni derivanti dall’avanzo dei lavori per la Metropolitana di Napoli, saranno destinati per assi stradali e scuole in ben 92 Comuni campani. Una grande rete di solidarietà ed intervento che coinvolge le Municipalità 2 e 4 di Napoli che

ancora una volta interviene in infrastrutture difficili spesso destinate da un destino quasi segnato ma che paradossalmente assume il valore di un diamante prezioso che splende in una sorta di giacimento di gemme nere.

Imma Amato