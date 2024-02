Gufiamo contro il Napoli…” Quando lo Juventino non trova pace! L’approdo ai quarti di finale di Champions League sarebbe fondamentale per alimentare le speranze del Napoli di partecipare al prossimo Mundialito per club.

Il giornalista di dichiarata fede juventina, Claudio Zuliani, ha pubblicato un video sui social dove mostra il suo timore e da buon Juvemntinologo dichiara palesemente il suo non tifare Napoli, e soprattutto imita il suo gioiello Gatti, sgomitando e gufando senza alcun rispetto verso Napoli, dimenticando, ma e normale, di essere anche italiano!

La causa? Il Mondiale per Club! Infatti se il Napoli, questa sera, batte’ il Barcellona e supera il turno approdando ai quarti, e vincendo almeno una delle gare del turno successivo, farebbe saltare i piani di partecipazione della Juventus, ecco dunque che il gufo Zuliani ci prova! Queste le sue parole pubblica sui social dal giornalista di fede bianconera:

“Il Mundialito assicurerà una valanga di soldi alle squadre partecipanti. Hai capito perché De Laurentiis ha cambiato ancora l’allenatore? Noi siamo in corsa col Napoli e per questo motivo dobbiamo gufare cin tutte le nostre forze contro gli azzurri”.

Il Napoli, contro il Barcellona, giocherà una delle partite più importanti della stagione. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il passaggio del turno consentirebbe a Francesco Calzona, nuovo tecnico dei partenopei, di eguagliare lo storico risultato centrato lo scorso anno dall’attuale commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati