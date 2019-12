“Guardiola, ultimatum al Manchester City: tre acquisti o addio”

Pep Guardiola “Minaccia”l’addio al City,se nn otterra’ i tre presunti acquisti richiesti.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il contratto di Pep Guardiola con il Manchester City termina nel 2021 ma il tecnico potrebbe lasciare in anticipo la panchina del club di Premier League. Secondo i media inglesi, lo spagnolo sembra intenzionato a lasciare la guida tecnica del City a fine stagione per provare una nuova esperienza. Guardiola ha negato l’esistenza di una particolare clausola nel suo contratto con la società inglese ma, come riporta il Daily Mail, l’ex allenatore del Barcellona avrebbe richiesto dei cambiamenti radicali per continuare l’avventura con il Manchester City. Nella rosa relativa ai calciatori ma anche nello staff tecnico dopo l’addio del suo vice Mikel Arteta. Rodolfo Borrel sarebbe il principale candidato per sostituire l’ex centrocampista spagnolo. Secondo il tabloid inglese, inoltre, i tre acquisti richiesti da Guardiola riguardarebbero soprattutto difesa e attacco: Pep vorrebbe un centrale difensivo, un terzino sinistro e un centravanti. Nella scorsa estate, il City non è stato molto attivo nel mercato portando a Manchester solo due rinforzi (tra cui un deludente Cancelo) e, con il futuro incerto di Leroy Sané, l’allenatore avrebbe fatto un ultimatum alla dirigenza dei Citizens, chiedendo tre acquisti importanti nella prossima sessione estiva di calciomercato oppure sarà addio a fine stagione.