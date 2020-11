Graziani: Napoli da scudetto ma non giocare con la Juve è una sconfitta per il calcio italiano

Ciccio Graziani non le manda mai a dire, a prescindere da argomenti e interlocutori. L’ex attaccante l’ha dimostrato anche con le dichiarazioni di questi ultimi giorni, in cui ha parlato ampiamente della nuova Juventus di Andrea Pirlo. “Parliamo di un campionato anomalo, può succedere di tutto. La Juventus senza quel 3-0 a tavolino avrebbe gli stessi punti di Sampdoria e Cagliari”, ha dichiarato Graziani a Radio Kiss Kiss.

“Certo, la Juventus senza quella gara avrebbe una partita in meno, ma è col Napoli e può succedere di tutto. Non giocare quella partita è una sconfitta per tutto il calcio italiano, il risultato deve venire dal campo. Il Napoli senza punto di penalizzazione sarebbe proprio dietro al Milan. Ma se a fine stagione il Napoli dovesse arrivare a pari punti con una squadra e venisse penalizzato dal 3-0 a tavolino e dal punto di penalizzazione? Lo ritengo impensabile”, ha aggiunto Graziani che più volte ha detto che questo Napoli è da scudetto!