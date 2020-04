Gravina, idee chiare: “Non sarò il becchino del calcio italiano”

“Non posso essere il becchino del calcio italiano”. La metafora di Gabriele Gravina è eloquente, e lo è anche il pensiero che ne sta alla base. Il presidente della Figc lo ha detto a Che Tempo Che Fa parlando dell’ipotesi di riprendere il campionato. “Ci sono due correnti di pensiero: quella per la quale si dovrebbe chiudere tutta l’attività collegata al mondo dello sport e c’è una corrente che porto avanti che è quella di continuare”. Gravina ricorda di aver parlato di giugno: “Spero che l’Italia nel mese di giugno possa avere la possibilità di vivere un momento di sollievo diverso a quello che stiamo vivendo in questo momento”.Il presidente della Figc precisa quindi di lasciare al Governo la responsabilità di un eventuale stop ai campionati: “Fermarsi oggi sarebbe un disastro – continua Gravina -. Se il calcio non ripartisse, ci sarebbe un pesante impatto negativo sul settore ma anche sul Paese, visto che movimentiamo circa 5 miliardi. Chi vincerà il campionato? La squadra che farà più punti perché sono convinto che continueremo a dare gioia e speranza agli italiani”. Proprio nel processo di ritorno in campo, sabato la commissione medica della Federcalcio ha consegnato il protocollo per la ripresa ai ministri dello Sport e della Salute, in attesa di un loro via libera per programmare il “restart” del campionato.fonte Gazzetta.it