Gravina:” Ecco quanto ci rimettiamo se ci fermassimo!”

Gravina ospite della trasmissione “Che tempo che fa” parla di quanto ci rimette il calcio fermandosi

Scusi sono fermati gli altri sport perché si parla solo di calcio tenendo conto che in ballo ci sono aspetti economici giuridici voi avete e altri no E’ eticamente nel rispetto del paese e degli altri sport?

Non capisco la motivazione etica di un mondo che coinvolge e ha un gran impatto sociale e medico che il calcio ha L’unico sport professionistico che ha sospeso è il Basket. L’unico sport che ha un impatto che può rimetterci 5 miliardi di euro Noi siamo preoccupati di fermarci oggi, questo sarebbe un disastro ma siamo preoccupati se il calcio non ripartisse avrebbe un grosso impatto sul paese.

Mi riferivo al giro d’Italia, a parte i soldi. Lei come ripartirebbe? Lei giocherebbe al Sud poi non ci sono?

Esiste un protocollo che abbiamo inviato al ministro Spadafora e al ministro Speranza, aspettiamo la validità di questo protocollo. Per quanto riguarda i tamponi, per quanto riguarda i test ci sono organizzazioni che hanno offerto la loro disponibilità, non può essere questo il problema che dovrebbe fermare il calcio.