Gravina e Balata a meeting dell’Ascoli su marketing sportivo

A Eoma nuova tappa progetto del club “Crescere insieme”Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e della Lega B, Mauro Balata, parteciperanno domani alle 18 presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma al meeting “Il marketing sportivo 4.0 – strategie e innovazione dell’Ascoli Calcio”, nuova tappa del progetto “Crescere insieme” portato avanti dal presidente della società marchigiana, Massimo Pulcinelli, fondatore del Gruppo Bricofer. Per l’occasione saranno esposti alcuni cimeli della mostra “Un secolo d’azzurro”, la più grande esposizione sui cento anni della Nazionale di calcio italiana. Se nelle prime due edizioni del business meeting, svoltesi ad Ascoli, l’obiettivo era stato il coinvolgimento, la condivisione e l’interscambio di idee innovative fra aziende che gravitano per lo più nel mondo Ascoli Calcio, questa volta l’attenzione è rivolta all’intero territorio nazionale