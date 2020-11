Grassani: “Al Coni una nuova partita da giocare”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto anche il difensore del Napoli Mattia Grassani: “Al Coni noi discuteremo il tema dell’applicazione delle norme e di quale sia quella prevalente, ovvero se sono giuste le considerazioni che hanno portato poi alla decisione del giudice Mastandrea. Questa prima partita può ribaltare ancora il 3-0 a tavolino. Nella seconda, dinanzi al TAR, il club potrebbe avere solo un risarcimento ma non potrebbero essere esaminate nel merito le decisioni sulle pene inflitte dal punto di vista sportivo. I nostri tempi supplementari sono davanti al Coni, davanti al TAR difficilmente si potrà entrare nel merito della discussione di una revisione delle decisioni sportive. Quel weekend di ottobre il Napoli termina la rifinitura, arriva alle 18.55 la decisione dell’Asl che non fa partire gli azzurri. Così il Napoli disdice sia il volo che i tamponi, che sarebbero potuti essere recuperati entrambi il giorno dopo qualora fosse arrivata una decisione diversa dalle autorità regionali. Cosa che non è successa“.