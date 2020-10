Graham Arnold, il Sarri australiano

Graham Arnold come Maurizio Sarri. Prima idolo di una tifoseria e odiatissimo da quella rivale, poi allenatore di questa squadra rivale. Il tutto con un intermezzo.

Arnold è attualmente CT dell’Australia. Salvo colpi di scena, sarà il nuovo tecnico dei Western Sydney Wanderers. Prima di approdare in nazionale, aveva allenato gli arcirivali del Sidney FC, la squadra dove ha giocato Alessandro Del Piero.

Nel 2017, i tifosi dei Wanderers gli dedicarono questo striscione, facendo comminare una multa salatissima al club per “omofobia”.

Non osiamo pensare cosa gli dedicheranno i tifosi del Sidney FC una volta che, nel derby, siederà sulla panchina dei rivali. Quei rivali che aveva sempre attaccato in conferenza stampa, e che lo avevano trattato in questo modo…