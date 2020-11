Gli XG non mentono: altro che lezione di De Zerbi a Gattuso

Gli XG non sono un parametro per decidere se un risultato è stato giusto o meno. Nel leggere gli Expected Goals (XG) e nello scorgere la sezione “fairness”, in molti parlano di “sfortuna” o “fortuna”.

Il portale Infogol ha istituito un modello in base agli xG (expected goals), dove viene indicato il risultato che sarebbe stato più “giusto” in base alla pericolosità delle occasioni create. Quando Infogol pubblica le percentuali di passaggio turno in base agli XG, viene considerata anche la tipologia di avversari, ponderando expected goals ed expected goals against.

Per quanto riguarda la partita tra Napoli e Sassuolo, il tasso di “fairness” è molto basso per il match del Napoli. Il Sassuolo ha avuto pochissime occasioni ma ha vinto. Il Napoli ha tirato 22 volte in totale, ha creato tante occasioni limpide ma ha sprecato.

Il tasso di “fairness” è nettamente il più basso dei 10 match di Serie A esaminati. Sfortuna mista a imprecisione e, naturalmente, questi dati oggettivi dimostrano che qualsiasi teoria di “lezione tattica di De Zerbi a Gattuso” è fuori dalla realtà.