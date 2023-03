Gli Uomini chiave di Spalletti. Gli Intoccabili

Non ha segreti questo Napoli. Non ha artifizi. La classe operaia va in paradiso. Il Napoli 2023, ha piuttosto degli egregi operai. Operai specializzati e di talento nei punti chiave. Uomini arrivati in sordina e divenuti attori di calibro internazionale. Il Napoli 5.0, è dimostrazione di quanto la competenza e la professionalità diano il rendimento. Di Spalletti si dice, sia uno stakanovista. Uno che dedica 15 ore al giorno alla squadra, allo studio ed al lavoro di campo. Si vede che il modus operandi di Luciano, si è trasmesso ai ragazzi terribili. Il dubbio che ha accompagnato la stagione, è stato se l’ossatura titolare, potesse sopportare il peso dello sforzo.

Risposta al momento attuale. Si. Più di quanto si poteva immaginare.

Serve dire che sebbene il Napoli abbia una panchina lunga, sono 14 o 15 nomi che sul serio hanno inciso. Fatta eccezione per i portieri, la panchina, quelli battezzati gli uomini dei 30 minuti, è quella di Elmas e Simeone. Raspadori e Ndombele, poco e rimandati al prossimo anno. Lozano – Politano e Mario Rui – Olivera sono da considerarsi staffette.

Resta una ossatura che ha davvero fatto la differenza.

Meret da partente, portiere inadatto a stakanovista dei pali. Presente praticamente sempre tranne con l’Atalanta. Kim, Rahmani, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Di Lorenzo, Kvaratskhelia ed Osimhen sono gli inamovibili. I titolari in qualunque condizione. Loro poi il resto. Le grandi squadre non possono far senza. Sempre basano su una ossatura intoccabile. Responsabile ed affidabile. Si diceva Lobotka non può farle tutte, Di Lorenzo dovrà tirare il fiato, Osimhen deve riposare ed Angussa con Kvara hanno bisogno di respirare. Niente di più impraticabile, avrà pensato Luciano Spalletti. Si vince affidandosi agli uomini chiave. Così si è fatto.

Traino e trainanti.

Oggi a Torino, formazione tipo. Niente si lascia al caso.

La classe operaia verso il paradiso.

