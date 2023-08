Gli strascichi del rinnovo di Osimhen

Ultima domenica senza campionato. È una fortuna. Si inizia a giocare e probabilmente il mercato rallenta. O forse no.

È l’ultima domenica e la usiamo per trattare la questione spogliatoio – Osimhen.

12 milioni per il Nigeriano è l’offerta di De Laurentiis, si dice, tra bonus e variabili.

12 milioni annui per convincere Victor a restare a Napoli. La vicenda va avanti da mesi praticamente. Il Napoli era ancora al girone d’andata e già se ne discuteva.

Quanto vale Osimhen e come farà De Laurentiis a trattenerlo?

Non si sentiva ancora l’eco arabo.

La domanda però ora è diversa.

Come avrà vissuto questa saga lo spogliatoio Napoli?

In particolare cosa penserà di questo “rinnovo” a 12 milioni di euro annui, gente come Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Meret e Di Lorenzo?

Insomma questa saga del “resto, non resto, vado anzi ci ripenso” porterà strascichi al Napoli?

Garcia che calciatore troverà?

Contento, deciso o “sconfitto” e rassegnato?

Avrà creato crepe nello spogliatoio questo tira e molla estivo?

E Zielinski?

Onestamente, dopo la vittoria del campionato, nessuno avrebbe immaginato un periodo tanto misterioso e giallo.

Manca una settimana al fischio di inizio.

Chi gioca in attacco?

