Gli azzurri percorreranno oltre 100mila chilometri per raggiungere le nazionali. Un vero esodo quello dei giocatori del Napoli, impegnati nelle loro nazionali. Sono 16 i calciatori, un altro record, che percorreranno oltre 100mila chilometri per rispondere alla chiamata delle singole federazioni. Quello con il tragitto più lungo da coprire è Lozano, 30mila chilometri per raggiungere il Messico. C’è poi Osimhen che viaggerà per 18mila chilometri ed ancora Anguissa con 16mila chilometri. Trasferte impegnative che metteranno a dura prova gli azzurri convocati. Quelli con destinazione estero, per le lunghe trasvolate, dovranno fare i conti con il fuso orario. Più fortunati gli italiani ed i “napoletani” soprattutto che dovranno percorrere la distanza dall’albergo sul lungomare dal Maradona a Fuorigrotta. Ciò però che più temono patron De Laurentiis e mister Spalletti sono ovviamente possibili infortuni che potrebbero condizionare in negativo e non poco il resto della stagione. Il Napoli e i napoletani incrociano le dita…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati