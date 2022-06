Gli abusi edilizi di Castel Volturno

Il centro sportivo della SSC Napoli, Konami Training Center di Castel Volturno, potrebbe essere presto sotto inchiesta. La motivazione risiederebbe in alcuni lavori edilizi non propriamente autorizzati.

A quanto pare infatti, il centro sportivo della squadra di Spalletti, presenta delle strutture non a norma. In particolare, come dichiara CasertaNews.it, ci sarebbe una tettoia in legno lunga 24,5mt e alta 11,5mt, destinata al parcheggio delle autovetture degli atleti e dello staff.

Ma non solo, sotto accusa sembrerebbero esserci anche due barriere. Una grigliata comporta da pannelli orizzontali sotterri da staffe verticali altre 4,50mt e lunghe 85mt.

L’altra si trova su tutto il perimetro del muro di cinta confinante con il parcheggio, alta 2,50 e lunga 84,70mt.

I lavori sotto inchiesta sono stati effettuati di recente, forse è questo il motivo per il quale non sono passati inosservati ai tecnici comunali, i quali hanno confermato l’abusività.

Cosa succederà adesso a Castel Volturno?

Dai controlli è scattata nell’immediato l’ordinanza all’amministratore unico della società possidente il fabbricato del Konami Training Center affinché provveda alla demolizione e rimozione dei lavori da poco effettuati. Il tempo massimo per poter risolvere il problema sono 90 giorni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati