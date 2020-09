Giuntoli:”Mercato difficile ma non non siamo ansiosi!”

Giuntoli risponde nella conferenza stampa di chiusura del ritiro sulle difficoltà del mercato al tempo del CV19

Direttore, è il mercato più difficile visto che nessuno ha soldi?

“Sì, è complicato, ma abbiamo una patrimonialità importante di tanti giocatori e quando non ce l’abbiamo il valore resta importante, come quello di Milik, nonostante la scadenza una punta regge il valore. Non abbiamo preoccupazioni, la rosa è ampia, è difficile ma siamo sereni”.