Nel mirino di Giuntoli è finito l’attaccante del Red Bull Salisburgo, Noah Okafor.

L’attaccante classe 2000 è destro ed è punto fermo anche della nazionale svizzera (2 gol in 14 presenze). Dotato di buona struttura (1,85 m), ha la capacità di occupare più posizioni in campo, sia da centrale che da esterno, e segna con regolarità (in Champions ha 1 gol ogni 157′). Sulle sue tracce però non c’è solo il Napoli: nei mesi scorsi lo hanno adocchiato anche Milan ed Inter.

