Giuntoli – Napoli: Gli Amori finiscono, i divorzi spesso salvano

“…Prendila così, non possiamo farne un dramma…”

C’è un tempo per ogni cosa. La natura è ciclica proprio come i rapporti tra uomo e donna.

Le storie d’amore finiscono. Anche le più belle. Pure quelle in cui si è giurato per l’eternità.

Il divorzio, resta il diritto più moderno e giusto della società. Nulla è per sempre, a parte i diamanti ma quella è solo pubblicità.

In amore vince chi fugge, dice il signor Perugina, in amore, vince la Libertà condivisa, dice la Pedagogia.

Giuntoli, deve assolutamente esser lasciato libero di valutare il suo futuro. È il diritto che va garantito ad ogni lavoratore. Ad ogni professionista a prescindere dal ruolo, dallo stipendio e dal contratto.

Ci si sposa ogni giorno.

Ci si sceglie ogni giorno.

Ci si promette amore ed impegno ogni giorno. Diversamente è opportuno valutare strade nuove.

Le separazioni spesso sono un toccasana. Per chi le sceglie, per chi le “subisce” e per chi dopo anni capirà. Certe separazioni sono libertà. Aria pulita e fresca.

È grave errore insistere, forzare, impedire.

C’è una linea sottile tra la cura e l’accanimento terapeutico.

Tornando al Pallone,

De Laurentiis dovrebbe concentrarsi sul futuro e sulle leve giovani. Investire su risorse fresche.

Giuntoli a prescindere da cosa dicano i contratti pare “fuori” dal progetto Napoli. Probabilmente lo è anche Spalletti.

Forzare è anti produttivo.

Non costruisce.

Quasi certamente “distrugge”.

Cerchiamo di essere Seri.

Ognuno vada dove sente giusto andare, resti chi crede.

Comunque sia, comunque vada, il Napoli può ancora crescere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati